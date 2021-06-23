İran'da seçim öncesi 5 terörist etkisiz hale getirildi

Devrim Muhafızları Şehit Şehramfer Karargahı, Kürdistan eyaletinde seçim öncesi icra edilen başarılı iki operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şehit Şehramfer Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı serçiminden önce Kürdistan eyaletindeki Bane ve Servabad bölgesinde ülkeye sızmaya çalışan ve seçimlere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olan terör timlerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada terör timlerine karşı icra edilen başarılı iki operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 silahlı kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yazılı aaçıklamada, operasyon sonucu teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildiği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur yaptığı son açıklamada, "Kara kuvvetlerimiz seçim döneminde 3 terör timini tespit edip yok etmeti başardı.” demişti.

İranlı komutan, “Uşnu ve Bane bölgesinde 2 terör timini ve Irak sınırından sızan başka bir terör timini de Servabad bölgesinde yerle bir ettik." ifadesini kullanmıştı.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.