İran'da 2 milyon 784 bin 14 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 59 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 329'a vaka sayısı ise 3 milyon 128 bin 395'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 236'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 784 bin 14'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.