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23 Haz 2021 10:26

Tahran'dan ABD'nin İran merkezli sitelere el koymasına tepki

Tahran'dan ABD'nin İran merkezli sitelere el koymasına tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği'nden bir yetkili, ABD’nin İran merkezli sitelere el koymasının yasadışı olduğunu belirterek bunun yasal yollardan takip edileceğini söyledi.

ABD’nin İran merkezli sitelere el koymasına tepki gösteren İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Temsilciliği'nden bir yetkili, bunu “yasadışı ve zorbalık eylemi” olarak nitelendirerek, “ABD’nin bu eylemi ifade özgürlüğünü kısıtlama çabasının bir örneğidir” dedi.

ABD Adalet bakanlığı yaptığı bir açıklamada şu iddialarda bulunmuştu:

"Bugün mahkeme kararları uyarınca, İran Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) tarafından kullanılan 33 internet sitesine ve Kataib Hizbullah tarafından yönetilen 3 internet sitesine ABD yaptırımlarını deldikleri için el koyduk." 

News Code 1895295
https://tr.mehrnews.com/news/1895295/

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