ABD'nin internet sitelerimize el koymasını yasal yollarla takip edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran merkezli sitelere ABD tarafından el konulmasına tepki göstererek, bunu ABD'nin küresel ifade özgürlüğünü baltalamaya ve medya alanındaki bağımsız sesleri susturmaya yönelik sistematik bir girişimi olarak nitelendirdi.

Washington tarafından bu çifte standartların sürdürülmesinin utanç verici olduğunu belirten Hatipzade, “ABD yönetimi tam olarak önceki yönetimin yolunu izlemektedir ve bunun Washington için yenilgiden başka bir sonucu olmayacaktır.” dedi.

Hatipzade sözlerine “İran, bu yasadışı ve zorbalık eylemini yasal yollardan takip edecek” ifadesini ekledi.

ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı bir açıklamada şu iddialarda bulunmuştu:

"Bugün mahkeme kararları uyarınca, İran Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) tarafından kullanılan 33 internet sitesine ve Kataib Hizbullah tarafından yönetilen 3 internet sitesine ABD yaptırımlarını deldikleri için el koyduk."