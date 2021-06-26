Şam: Türkiye, NATO adı altında Suriye'yi işgal etti

Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Bessam el-Sebbağ, Suriye’deki durumla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuştu.

Suriye basınına göre El-Sabbağ, Türkiye’nin ülkesindeki askeri varlığını eleştirerek, “Türkiye, NATO adı altında Suriye'yi işgal ediyor ve Suriye'nin kuzey ve batısındaki binalara bayrağını dikmiş, valilikler kurmuş, yolların ve halka açık yerlerin isimlerini Osmanlı isimleriyle değiştirmiş. Eğitim müfredatını değiştirdi” dedi.

Türkiye’nin terör örgütlerine yardım ettiğini belirten El-Sabbağ, “Bölgedeki elektrik Türkiye’nin elektrik şebekesine bağlıdır. Burada Suriye para birimi yerine Türk Lirası kullanılıyor. Suriye Kızılayı’nı değiştirerek Türk Kızılayı yapmışlar” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’ni Türkiye’nin Suriye’deki ihlaller karşısında sessiz kalmakla suçlayan Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi, "Türkiye, NATO adı altında saklanarak Suriye’yi işgal ediyor ve ihlaller yapıyor. Dünya ülkelerinin kendi siyasetiyle hareket etmesinin zamanı gelmedi mi? Türkiye'nin bu işgal ve suiistimalleri karşısında Güvenlik Konseyi daha ne kadar sessiz kalacak” şeklinde konuştu.