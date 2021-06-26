Yabancı güçlerin Suriye’deki işgaline son verilmesi lazım

Suriye sorununun siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Geng, Çin’in “Suriyelilerin yönettiği ve Suriyelilerin sahip olduğu” siyasi süreci desteklediğini vurgulayarak, 6. Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının bağımsız ve dış müdahale olmadan bir an önce başlatılmasını temenni ettiklerini belirtti.

Sadece Anayasa hazırlamanın ve seçim düzenlemenin Suriye sorununun çözümü için yeterli olmadığına işaret eden Geng, Suriye’de bulunan ve Suriye’deki gelişmeler üzerinde etkiler yaratabilen taraflar arasında karşılıklı güven kurulması, bunun temelinde Suriye halkını ilgilendiren sorunlarda anlaşma sağlanması, anlaşmaların da adım adım ve eşit bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’deki siyasi sürecin ilerletilmesi için elverişli bir güvenlik ortamının oluşturulması gerektiğine de işaret eden Geng, BM Genel Sekreteri’nin küresel çapta ateşkes sağlanmasına dair çağrısına uyulması ve dış güçlerin Suriye’deki işgaline son verilmesi gerektiğini söyledi.

Geng, uluslararası topluma da uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına göre terörle mücadele işbirliğini güçlendirerek Suriye’deki terör güçlerine darbe indirme çağrısı yaptı.

Geng, ilgili ülkelere Suriye’nin ekonomisini geliştirmesine ve kalkınmasına yardım sağlama çağrısında da bulundu.

Kaynak: CRI Türkçe