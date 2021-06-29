  1. Türkiye
29 Haz 2021 20:33

Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.

AA

News Code 1895428
https://tr.mehrnews.com/news/1895428/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler