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30 Haz 2021 14:35

Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asya temasları kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Sputnik'e göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev'in resmi davetlisi olarak geldiği başkent Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar, ziyaretleri kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edildi.

Görüşmede, Akar'ın, Cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını ve ileriye dönük bir yol haritasını ortaya koyduğunu; çizilen bu çerçeve kapsamında savunma, güvenlik ve savunma sanayisi konuları dahil, pek çok alanda iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik iradeyi ifade ettiği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaptığı öğrenildi.

News Code 1895443
https://tr.mehrnews.com/news/1895443/

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