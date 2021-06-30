Süleyman Soylu ile Fahrettin Koca arasında kavga!

140journos adlı YouTube kanalı Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin dikkat çeken bir video hazırladı. Videoda Süleyman Soylu ile Fahrettin Koca arasında Türkiye'deki ilk uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasında kavga çıktığı iddia edildi.

140journos'un hazırladığı "veba" isimli belgeselde konuşan üst düzey bir Türk bürokrat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Belgeselde gece yarısı ilan edilen ve krize neden olan sokağa çıkma yasağı görüntüleri akarken ismi açıklanmayan "bürokrat" şu iddialarda bulundu:

"Aslında bütün bu yaşananların arkasında Bakan Soylu ile Bakan Koca arasındaki büyük bir çekişme yatıyordu. Bu devam eden sürtüşme de Soylu’nun elinde Bakan Koca aleyhinde çok ciddi dosyalar olduğunu biliyorum. Sağlık Bakanlığı’nın veri sakladığına dair...

İçişleri Bakanlığı'nın bu verileri alıp hazırlamasının bir anlamı vardı. Sen bir hata yapıyorsun, ben bunu alıp yukarıya da bildiriyorum. Toplumun da gözüne sokuyorum anlamına geliyordu. Tabii bu arada her şey yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

"Soylu ile kardeşi medikal sektörün iş yapıyorlar"

Ankara'da siyasetçilerin ticari bağlantıları var. Süleyman Soylu ile kardeşi medikal sektöründe iş yapıyorlar bu arada anlayacağınız iki taraf arasındaki kavga çok büyük."

"Tartışma iddiaları doğru değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı ilan edilen ve krize neden olan sokağa çıkma yasağı sonrası istifa kararı alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Sayın Bakanla, bir çok mücadelede beraber çalıştık. Her gün görüştüm. Bu konuda benim bir şey demem söz konusu değil. Tartışma iddiaları doğru değil. Başka bir gündem içinde olmayacağımızı belirtmek isterim." demişti.

Kaynak: Milli gazete