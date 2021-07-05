Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

1982'de kaçırılan diplomatların kaderini takip etmek önceliğimizdir

İran Dışişleri Bakanlığı, dört İranlı diplomatın 1982'de Lübnan'da Siyonist güçleri tarafından kaçırılmasının 39. yıldönümü nedeniyle yayınladığı yazılı bir açıklamada söz konusu diplomatların aileleri için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İranlı diplomatların işgalci güçlere teslim edildiğine dair kanıt ve belgelerin olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bu terör olayının meydana gelmesinden bu yana İran İslam Cumhuriyeti, insani, hukuki ve siyasi olarak kapsamlı tedbirler almış ve bu meselenin uluslararası ve bölgedeki kuruluşlar tarafından takip etmektedir.

Lübnan'ın 1982 yılında Siyonist Rejim tarafından işgal edildiğine göre bu rejim ve onun destekçileri diplomatların karçırılmasından ve bu terör eyleminden sorumludur. Ne yazık ki Siyonist Rejim’in sorumsuzluğu bu olayın gerçekleri ile boyutlarının ortaya çıkarılması sürecini yavaşlatmıştır.

Bu diplomatların kaderini takip etmek, uluslararası ve bölgesel olarak İran'ın diplomatik ilişkilerindeki önceliklerinden biridir.

İran’ın yeni İngiltere büyükelçisi Londra'da

İran’ın Londra Maslahatgüzarı Seyyid Mehdi Hüseyni Metin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'ın yeni İngiltere büyükelçisi Muhsin Baharvend'in 6 Temmuz tarihinden itibaren göreve başlayacağını duyurdu.

İran'ın önceki Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad merkeze alınmıştı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 781 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84 bin 792'ye vaka sayısı ise 3 milyon 254 bin 818'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 229'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 926 bin 266'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.