1982'de kaçırılan diplomatların kaderini takip etmek önceliğimizdir

İran Dışişleri Bakanlığı, dört İranlı diplomatın 1982'de Lübnan'da Siyonist güçleri tarafından kaçırılmasının 39. yıldönümü nedeniyle yayınladığı yazılı bir açıklamada söz konusu diplomatların aileleri için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İranlı diplomatların işgalci güçlere teslim edildiğine dair kanıt ve belgelerin olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bu terör olayının meydana gelmesinden bu yana İran İslam Cumhuriyeti, insani, hukuki ve siyasi olarak kapsamlı tedbirler almış ve bu meselenin uluslararası ve bölgedeki kuruluşlar tarafından takip etmektedir.

Lübnan'ın 1982 yılında Siyonist Rejim tarafından işgal edildiğine göre bu rejim ve onun destekçileri diplomatların karçırılmasından ve bu terör eyleminden sorumludur. Ne yazık ki Siyonist Rejim’in sorumsuzluğu bu olayın gerçekleri ile boyutlarının ortaya çıkarılması sürecini yavaşlatmıştır.

Bu diplomatların kaderini takip etmek, uluslararası ve bölgesel olarak İran'ın diplomatik ilişkilerindeki önceliklerinden biridir.

İran bir kez daha, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri'nin raporuna ve dönemin Lübnan başbakanının 2008’de kendisine mektubuna dayanarak mevcut BM Genel Sekreteri ile Kızıl Haç da dahil olmak üzere diğer uluslararası ve insan hakları kurum ve kuruluşlarını uluslararası sözleşmelerle ilgili olan ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen bu insani meseleyi ciddi bir şekilde dikkate almaya çağırıyor.”

İran-Irak savaşı sırasında bir dönem Devrim Muhafızları’nda görev yapan Ahmed Mutevesiliyan, dönemin Beyrut Maslahatgüzarı Muhsin Musevi, diplomat Taki Rastgar Mukaddem ve IRNA haber ajansının foto muhabirlerinden Kazım İhvan Temmuz 1982’de Lübnan’da kaçırılmıştı.