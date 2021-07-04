Endonezya'dan Ayetullah Reisi'ye kutlama mesajı

İran İslam Cumhuriyeti'nin Cakarta Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İran'da yeni seçilmiş cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'ye hitaben gönderdiği mesajda, Reisi'nin cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı.

Reisi'nin cumhurbaşkanı olarak seçilmesini, İran halkının yetenekli yönetime olan güveninin bir yansıması olarak nitelendiren Widodo, Reisi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde İran'da ilerleme, refah ve kalıcı barış ve güvenliğin devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Endonezya için İran'ın 70 yılı aşkın dostluk ilişkileri geçmişine sahip en önemli bölgesel ortaklardan biri olduğnuu belirten Widodo, Endonezya'nın ikili ilişkileri ve dünya barışını geliştirmek için iki ülke yetkililrinin yakın çalışma taahhüdünü vurguladı.

Öte yandan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni de ayrı ayrı mesajlarda, 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçilen Ayetullah İbrahim Reisi'nin zaferini kutladılar.