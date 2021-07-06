İran'ın yöresel "soğan ekmeği"

İran'nın Mazenderan eyaletine bağlı Sevadkuh ilçesinde yapılan yöresel "soğan ekmeği" ülkenin milli eserler listesinde yer alıyor. Bu ekmek köye gelen ziyaretçilere ikram ediliyor.

Un, su, tuz ve soğanla hazırlanan bu ekmek özellikle Sevadkuh ilçesine bağlı Dehmeyan köyündeki kadınlar tarafından pişirilir.

İran'a özgü 6 farklı ekmek çeşidi:

Barbari: Üstünde susamlı, kalın ve kabarık yumuşak hamurun uzun, uzun bir şekli. İran’daki en sevilen ekmeklerden biridir.

Sangak: Bu dikdörtgen kepekli ekmek hala nehir taşları üzerinde geleneksel şekilde pişiriliyor.

Taftun: Süt, yoğurt ve yumurtadan yapılmış yuvarlak şekilli yumuşak ekmekdir.

Lavaş: İnce ve lapa lapa ekmekler. Taze iken lezzetli olan bir ekmekdir

Nan Tanduri: Hindistan’daki naan’a benzeyen tandır fırında pişmiş ekmekdir.

Şirmal: Safran ile tatlandırılmış hafif tatlı yuvarlak ekmeklerdir.