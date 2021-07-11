Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den orduya yeni görev

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, silahlı kişilerin Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlediği saldırıları kınadı.

Saldırganların anlayacağı dilde yanıt verilmesi gerektiğini ifade eden Buhari, orduya silahlı kişileri "ezme" çağrısında bulundu.

Buhari, ordunun ve diğer güvenlik kurumlarının şu anda ülkenin sorunlu bölgelerinde iyi sonuçlar veren yeni yöntemler ve politikalar üzerinde çalıştığına işaret ederek kırsal kesimdeki masum vatandaşların öldürülmesine karşı sert yanıt verileceğinden emin olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Buhari, ordunun ve tüm halkın silahlı kişileri ve teröristleri yenmek için gereken cesareti toplaması gerektiğini de ifade etti.

Silahlı kişilerin 9 Temmuz'da Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlediği saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA