  1. Dünya
  2. Avrupa
12 Tem 2021 12:58

National Interest:

NATO’nun Rusya’ya yönelik provokasyonları, üye ülkelerin itibarını olumsuz etkiliyor

NATO’nun Rusya’ya yönelik provokasyonları, üye ülkelerin itibarını olumsuz etkiliyor

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin Rusya'ya yönelik provokasyonlarının ittifaka üye olan ülkelerin itibarını olumsuz etkilediğini yazdı.

Derginin yazarlarından Dominick Sansone’nin kaleme aldığı makalede, ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin Rusya'ya yönelik provokasyonlarının, ittifaka üye olan ülkelerin itibarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Kırım'ın Rusya ile birleşmesinden sonra Beyaz Saray ve Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki müttefiklerinin saldırgan retoriğinin Batılı ülkelerin ulusal çıkarlarının ötesine geçerken, Avrupa ve Amerikan vatandaşları tarafından da desteklenmediği vurgulanan yazıda, “Washington bu tür eylemlerden çok fazla bir şey kazanmayacak, ancak hem imaj, hem de nüfuz açısından çok şey kaybedecek” vurgusu yapıldı.

Bunun yanı sıra NATO üyelerinden hiçbirinin gerçek anlamda bir askeri çatışmaya girmeye hazır olmadığını, bu da yaptıkları her türlü kışkırtıcı eylemleri ya da açıklamaları blöf haline getirdiğini ifade eden Sansone, Amerikan yönetimine de Kiev’e yardım için Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformların hayata geçirilmesi konusunda destek olmasını önerdi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1895700
https://tr.mehrnews.com/news/1895700/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler