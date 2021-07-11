Rusya, Yunanistan'a ait füze gemisini Karadeniz'de takibe aldı

NATO üyesi ülkeler tarafından 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Sea Breeze 2021 Tatbikatı kapsamında Karadeniz'e giren Yunanistan'a ait HS Daniolos isimli füze gemisi Rusya tarafından takibe alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz filosu güçleri ve kuvvetleri, 10 Temmuz 2021'de, Karadeniz'e giren Yunan Donanması’na ait HS Daniolos füze gemisinin manevralarını takibe aldı" denildi.Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde Sea Breeze 2021 Tatbikatı için Karadeniz'e giren Rayo isimli karakol gemisini de takip altına aldığını açıklamıştı.ABD ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde NATO üyesi ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği Sea Breeze 2021 Tatbikatı 28 Haziran’da başlarken, 30'dan fazla ülkeye ait 5 bin asker, 32 gemi, 42 hava aracı 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup tatbikata katılım gösterdi.

Kaynak: İHA