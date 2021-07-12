  1. Dünya
  2. Afrika
12 Tem 2021 16:39

"İran ve Mısır arasında müzakere başlatıldı" iddiası

"İran ve Mısır arasında müzakere başlatıldı" iddiası

The New Arab gazetesinin iddiasına göre geçen hafta Kahire'de İran ile Mısır arasında müzakere yapıldı.

The New Arab gazetesi Kahire'nin İran ile Mısır arasında başlatılan görüşmelere ev sahipliği yaptığını yazdı.

Gazetenin iddiasına göre, geçen hafta iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve kritik konuları görüşmek üzere Kahire'ye gelen İran heyeti, üst düzey Mısır istihbarat yetkilileriyle bir araya geldi.

Mısırlı bazı kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin amacının iki ülke arasında geniş kapsamlı ilişkiler kurmak olmadığını ifade ederek, "Bu görüşmeler aslında çeşitli konularda açık ve kalıcı kanallar vasıtasıyla dengeli bir ilişki kurmayı ve herhangi bir krizi önlememeyi amaçlıyor." dedi.

Kaynaklar, iki ülke heyetinin İran'ın Kızıldeniz ve Yemen'deki faaliyetleri ve bunun Mısır'ın çıkarları üzerindeki etkisinin boyutu hakkında da tartıştığını ileri sürdü.

Mısırlı kaynaklara göre, Kahire'de yapılan görüşmede Suriye'deki son durum ve Mısırlı firmaların Irak'ın yeniden inşa sürecine katılımı da ele alındı.

News Code 1895708
https://tr.mehrnews.com/news/1895708/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler