"İran ve Mısır arasında müzakere başlatıldı" iddiası

The New Arab gazetesi Kahire'nin İran ile Mısır arasında başlatılan görüşmelere ev sahipliği yaptığını yazdı.

Gazetenin iddiasına göre, geçen hafta iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve kritik konuları görüşmek üzere Kahire'ye gelen İran heyeti, üst düzey Mısır istihbarat yetkilileriyle bir araya geldi.

Mısırlı bazı kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin amacının iki ülke arasında geniş kapsamlı ilişkiler kurmak olmadığını ifade ederek, "Bu görüşmeler aslında çeşitli konularda açık ve kalıcı kanallar vasıtasıyla dengeli bir ilişki kurmayı ve herhangi bir krizi önlememeyi amaçlıyor." dedi.

Kaynaklar, iki ülke heyetinin İran'ın Kızıldeniz ve Yemen'deki faaliyetleri ve bunun Mısır'ın çıkarları üzerindeki etkisinin boyutu hakkında da tartıştığını ileri sürdü.

Mısırlı kaynaklara göre, Kahire'de yapılan görüşmede Suriye'deki son durum ve Mısırlı firmaların Irak'ın yeniden inşa sürecine katılımı da ele alındı.