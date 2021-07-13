Fransa, vatandaşlarına Afganistan'dan ayrılma çağrısı yaptı

Afganistan'da yabancı güçlerin çekilmesinin ardından Taliban'ın ilerleyişi sürüyor.

Ülkedeki gelişmelerin ardından Fransa, Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı yaptı.

Vatandaşlardan, güvenlik gerekçesiyle bu ülkeden ayrılmaları istendi.

Özel uçuş planlandı

Büyükelçilik açıklamasında, 17 Temmuz sabahı başkent Kabil'den Fransa'ya özel bir uçuş planlandığı bildirildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

TRT Haber