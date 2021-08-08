Direniş güçleri mücadelesini sürdürecektir

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, bugün Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile görüştü.

Velayeti, "Direniş ve mücadele yolu, masum Filistin milleti ve bölge için kayda değer ve tarif edilemez bir ilerleme kaydederek birçok başarıya ve zafere imza attı ve bu yolun izzet ve onurla devam edeceğinden eminiz.” dedi.

Yabancı güçlerin bölgedeki varlığını eleştiren Velayeti, "Bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin müsebibi olanlar bölgeyi terk etmelidir ve son dönemde elde edilen zaferlerle birlikte Direniş Cephesi’nin lehine değerli sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Nehale de bu görüşmede, "İran İslam Cumhuriyeti her zaman Direniş Cephesi’nin ve Filistin yanında yer almıştır ve bugün direnişin gücü eskisinden daha da arttı." diye konuştu.

Nehale ayrıca, İran'a Filistin halkına verdiği destek için teşekkür ederek, General Kasım Süleymani gibi şehitlerin çizdiği yolun korunması gereğinin altını çizdi.