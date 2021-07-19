Rusya’da oy kullanma noktalarında tokalaşmak yasaklandı

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Merkez Seçim Komitesi’nin internet sitesinden yayınlanan Rospotrebnadzor’un tavsiyeler metninde, "Adayların ve seçim süreçlerinin diğer katılımcılarının, aralarındaki güvenli fiziksel mesafeyi bozan tokalaşma ve diğer fiziksel temaslar katiyen yasak. Ayrıca bu kişilerin kapalı mekanlarda, şişe su dışında yiyecek ve içecek tüketimi yasak" ifadesine yer verildi.

Rospotrebnadzor tüm seçim komisyonları üyeleri ile eylül ayındaki seçimlerde çalışacak diğer kişilere önceden Kovid-19’a karşı aşılanma tavsiyesinde bulundu.

Rusya’da, 17-19 Eylül tarihlerinde parlamento ve yerel seçimler yapılacak.