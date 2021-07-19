Pakistan'da tutuklu üç İranlı denizci serbest bırakıldı

İran'ın karaçi Başkonsolosu Hasan Nuriyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Pakistan’da tutuklu üç İranlı denizcinin serbest bırakılarak ülkeye geri döndüğünü duyurdu.

Nuriyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin Karaçi Başkonsolosluğu'nun aralıksız takiplerinin ardından ve yurtdışındaki İranlıların haklarını koruma doğrultusunda Pakistan’da tutuklu üç İranlı denizci serbest bırakılarak İran Havayolları Şirketi (Iran Air) aracılığıyla ülekeye geri döndü.”