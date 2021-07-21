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21 Tem 2021 19:08

Türkiye Turizm Bakanı: Otellerde aşı oranı yüzde 93'lerde

Türkiye Turizm Bakanı: Otellerde aşı oranı yüzde 93'lerde

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkesindeki otellerde aşı oranı yüzde 93'lerde olduğunu söyledi.

Türk medyasına göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki taksi durağını ziyaret etti.

Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada, “Gençler aşı olmuyor diyorsunuz ama otellerde oran çok yükseldi. Yüzde 93'lere kadar geldi otellerdeki aşılanma oranı. Bizim otellerdeki hedefimiz bu rakamları yüzde 100'e getirmek. Otel çalışanları buna uyuyor ve aşılanıyorlar. Sağlık Bakanlığı her şeyi yapıyor. Yeter ki insanlar aşı olmak istesin" dedi.

News Code 1895916
https://tr.mehrnews.com/news/1895916/

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