Türkiye Turizm Bakanı: Otellerde aşı oranı yüzde 93'lerde

Türk medyasına göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki taksi durağını ziyaret etti.

Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada, “Gençler aşı olmuyor diyorsunuz ama otellerde oran çok yükseldi. Yüzde 93'lere kadar geldi otellerdeki aşılanma oranı. Bizim otellerdeki hedefimiz bu rakamları yüzde 100'e getirmek. Otel çalışanları buna uyuyor ve aşılanıyorlar. Sağlık Bakanlığı her şeyi yapıyor. Yeter ki insanlar aşı olmak istesin" dedi.