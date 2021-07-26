Doha'da yeni tur Afgan barış görüşmesi düzenlenecek

ABD'yi vuran 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'ı işgal eden ABD ile NATO müttefiklerinin 20 yıl sonra geri çekilmesiyle Taliban'ın ülkenin büyük kısmını kontrol ettiği bir manzara doğarken, barış görüşmeleri için yeniden çanlar çaldı.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin yeni turunun daha öncekiler gibi Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceği belirtildi.

Afgan yayın kuruluşu TOLO, müzakere ekiplerine yakın kaynaklara dayanarak, barış görüşmelerinin yeni turu için ağustos ayını işaret etti.

Habere göre, yeni turun, ağustos ayı sonunda tamamlanması planlanan yabancı birliklerin geri çekilmesinin ışığında barış görüşmeleri için bir çerçeve oluşturma çabalarına odaklanması bekleniyor.

Temmuz ortasındaki turdan bir şey çıkmamıştı

Bundan önceki tur, Doha'da temmuz ortasında yapılmış ve iki gün sürmüştü. Afganistan çapında Kovid-19 aşılarına erişimi kolaylaştırma ve sivil can kayıplarını önleme konusunda anlaşan taraflar, beklentilerin aksine, Kurban Bayramı ateşkesi ve mahkum takasını varmada başarısız olmuştu.

BM, 2021'de rekor can kaybı rapor etti

ABD ile Taliban'ın Şubat 2020'de Doha'da imzaladığı anlaşmanın sonucu olan yabancı güçlerin çekilmesinin mayısta başlamasıyla Taliban şiddeti yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM) artan şiddet olaylarında öldürülen veya yaralanan Afgan sivillerin sayısının bu yılın ilk yarısında rekor seviyelere yükseldiğini bildirdi.

BM raporuna göre Afganistan'da bu yılın bugüne değinki diliminde 1600'den fazla sivil ölüm kaydedildi ki, bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47'lik artış anlamına geliyor.

Mayıs ve haziran aylarındaki can kayıpları, BM'nin 2009'da kayıt tutmaya başlamasından beri bu iki aylık dönemdeki en yüksek seviyeye yükseldi.

BM, ölü sayısının daha da artabileceği uyarısını yaptı.

Kaynak: Sputnik