İranlı yetkili Afganistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Üst düzey bir heyetin eşliğinde Kabil’e giden İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Taheriyan, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile bir araya geldi.

Taheriyan görüşmede İran’ın Afganistan barış sürecine desteğini vurgulayarak, sınır işbirliği dahil olmak üzere Tahran ile Kabil arasındaki farklı işbirliklerinin güçlendirilmesinden yana olduklarını belirtti.

Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar da barış sürecine desteği için İran’ı takdir etti.

Atmar, Kabil ve Tahran arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari işbirliğini iki ülkenin hükümeti ve halkı için gerekli olduğunu belirterek, başta barış süreci olmak üzere çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.