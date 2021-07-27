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27 Tem 2021 09:16

Miami'de çöken binada ölü sayısı 98'e yükseldi

Miami'de çöken binada ölü sayısı 98'e yükseldi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde çöken 13 katlı binanın enkazı altında son kayıp kişi olduğuna inanılan bir kişi daha bulunuldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi.

AA'ya göre, Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, kimlik bilgilerinde 54 yaşındaki Estelle Heda olduğu belirlenen kişinin enkaz altında kalan son kurban olduğuna inanıldığını söyledi.

Cava, binanın altından ölü olarak çıkarılan 98 kişinin yasını tuttuklarını vurgulayarak, "Ancak ailelerin gözünün arkada kalmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.

23 Haziran'da arama çalışmalarının sonlandığı duyurulmuştu

Bir aydan fazladır enkaz altında kurban arayan ekipler, 23 Haziran'da arama çalışmalarını sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Enkazdan en son 15 Temmuz’da bir kişinin cesedine ulaşılmasının ardından ölü sayısı 97 olarak kayıtlara geçmişti.


 

News Code 1896021
https://tr.mehrnews.com/news/1896021/

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