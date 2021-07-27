Miami'de çöken binada ölü sayısı 98'e yükseldi

AA'ya göre, Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, kimlik bilgilerinde 54 yaşındaki Estelle Heda olduğu belirlenen kişinin enkaz altında kalan son kurban olduğuna inanıldığını söyledi.

Cava, binanın altından ölü olarak çıkarılan 98 kişinin yasını tuttuklarını vurgulayarak, "Ancak ailelerin gözünün arkada kalmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.

23 Haziran'da arama çalışmalarının sonlandığı duyurulmuştu

Bir aydan fazladır enkaz altında kurban arayan ekipler, 23 Haziran'da arama çalışmalarını sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Enkazdan en son 15 Temmuz’da bir kişinin cesedine ulaşılmasının ardından ölü sayısı 97 olarak kayıtlara geçmişti.



