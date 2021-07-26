"Irak seçimleri bölge ülkeleri için çok önemli"

Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükumet karşıtı protestolarla sokağa dökülen eylemcilerin temel taleplerinden biri, protestolar neticesinde istifa eden Adil Abdülmehdi hükümetinin yerine kurulan yeni hükümetin erken seçimlere gitmesi olmuştur. Her ne kadar hükümetin kurulması gecikse ve kurulan hükümetin erken seçim tarihini belirleme süresi oldukça uzasa da ilk aşamada seçimlerin 6 Haziran 2021’de yapılması karara bağlanmıştı. Fakat seçim sisteminde yaşanan aksaklıklar ve seçim komiserliklerinin hazırlık süreçlerinin uzaması öne sürülerek seçimlerin 10 Ekim 2021’e ertelendiği açıklanmıştı.

Mehr Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde buğün Irak’taki son geşimeler ve Irak seçimlerinin ertelenmesinin sebepleri ele alındı.

Batı Asya Uzmanı Mehdi Şekibai ve Irak Parlamentosu Ulusal Yaklaşım Fraksiyonu İran Temsilcisi Ali Al-Azir Cavi’nin katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda ABD’nın Irak politikası da değerlndirildi.

Şekibai, Irak’taki son gelişmeleri değerlendirerek, “Irak parlementosunun ABD askerlerinin ülkeden çekilmesine karar vermesi Irak toplumunun en önemli olaylarından biriydi. Irak’ta seçimlere üç ay kalmasıyla son gelişmelere baktığımızda ABD’nın Irak’ta kalma çabalarını görebiliriz “ dedi.

ABD’nin Irak’taki varlığına çekidüzen vermesi için el-Kazımi yönetimini uygun bir hükümet olarak gördüğünü anlatan Şekibai, "Bu çekidüzen dediğimiz Irak’la anlaşma yapmak ya da doğru bir şekilde ülkeden ayrılmaktır ve el-Kazımi'nin Amerika ziyareti de bunun gerçekleşmesi içindir.” diye konuştu.

Şekibai, sözlerinin devamında, "El-Kazımi'nin başbakanlık koltuğunda oturduğunda ülke siyasetinde kalma gibi bir niyeti yoktu, ancak son zamanlarda kendisini seçimler için güçlü bir aday olarak göstermeye çalıştı.” değerlendirmesinde bulundu.



Şekibai ayrıca, "Bazı uluslararası uzmanlara göre, ülkedeki ekonomik sorunları ve IŞİD’in varlığı sebebiyle Irak’ın durumu Afganistan’ınkinden daha farklı değil. Bu durum Irak halkının isteği dışındadır. Iraklılar bölgede onurlu bir yaşam hayatı sürdürmek istiyor." ifadesini kullandı.

Ali Al-Azir Cavi ise Irak’taki yaşananların sadece ülke içi bir sorun olmadığını ve bölge ülkelerini de etkilemekte olduğuna vurgu yaptı.

"Irak seçimleri bölge ülkeleri için çok önemli"

Son 20 yılda Batı'nın Irak’ın ekonomi, siyaset ve güvenliğine kurduğu egemenliği eleştiren Ali Al-Azir Cavi, bunun büyük bir sorun teşkil ettiğini söyledi ve "Iraktaki parlamento seçimleri bölğe ülkelerini de etkilediği için çok önemlidir.” diye konuştu.