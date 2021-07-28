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28 Tem 2021 08:40

Zarif, Azeri mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Zarif, Azeri mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

News Code 1896043
https://tr.mehrnews.com/news/1896043/

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