İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağırısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Habipzade, Azerbaycan-Ermenistan sınırında devam eden silahlı çatışmalar konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Çatışmalarda her iki taraftan da insanların ölümü ve yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Hatipzade, Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağırısında bulunarak, her iki taraf arasındaki sınır anlaşmazlıklarının barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Hatipzade, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimler ve çatışmaların giderilmesi ve Güney Kafkasya'da kalıcı barışın bir an önce sağlanması gereğinin altını çizerek, İran'ın taraflara kalıcı barışı sağlamak için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan dün sınırda ateş açıldığını bildirmişti. Ermenistan tarafından üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi yaralanmıştı. Azerbaycan tarafından da iki yararlı olduğu bildirilmişti. Daha sonra Azerbaycan Rusya’nın sınırda ateşkes ilan edilmesi teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Taraflar Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sona ermesinden sonra Kasım 2020’de de ateşkes imzalamıştı.