Zarif: Hiçbir zaman ABD'ye güvenmedik

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, “ABD ve Avrupa’nın taahhütlerine bağlı kalmaması bizim onlara güvendiğimiz veya kötü bir şekilde müzakere ettiğimiz anlamına gelmez. Aksine dünyada uluslararası hukuka bağlı olmayan birkaç ülke olduğunu gösteriyor” dedi.

Zarif, “İran İslam Cumhuriyeti olarak dünya ile etkileşime girerken kimseye de güvenmememiz gerekiyor. Uluslararası ilişkiler güvenmek yeri değildir. En yakın komşu, arkadaş ve müttefik bile güvenilmez. Elbette bizim bir müttefikimiz yok” ifadesini kullandı.

Bakan Zarif, “Müzakerecilerin hiçbirinin ABD’ye güvenmediğine tanıklık ederim. Güvenmek isteseydik sonuç, Trump'ın bazılarıyla imzaladığı aynı iki sayfalık belge olurdu. 160 sayfalık belgeyi bitirmemiz ABD’ye güvenmediğimizin sonucudur” ifadelerinde bulundu.

Zarif ayrıca sözlerine "Halka ve ulusal güce inanmalıyız ve ABD'nin her istediğini yapacağını ve süper güç olduğunu düşünmemeliyiz" ifadesini ekledi.