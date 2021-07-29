Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Azeri mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran ve Suriye'nin özel sektörü önündeki engeller kaldırılmalı

Ekonomik ve ticari bir ziyarette bulunmak üzere Şam’da bulunan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ve Suriye özel sektörlerinden yaklaşık 50 iş adamı ve ekonomik, endüstriyel ve tarımsal aktivist ile bir araya geldi.

İran Meclis Başkanı Galibaf, Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samen al-Halil’in de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, “İran ve Suriye’nin özel sektörlerinin çeşitli ekonomik alanlardaki faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışarak, iki ülkenin özel sektörü arasında güçlü bir ticaretin oluşumuna tanık olmalıyız” dedi.

Düşmanın direniş ekseni ülkelerine yönelik ekonomik savaş ve yaptırımlarına değinen Galibaf, bu ülkelere dayatılan ekonomik savaşa karşı koymak için bir çözüm yolu bulunması gerektiğini vugulayarak, “Herhangi bir ekonomik faaliyet için lojistik düzenlemelere be finansal ve bankacılık işlemlerin kolaylaştırılmasına ihtyaç var” ifadesini kullandı.

Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samen al-Halil da İran ve Suriye’nin özel sektörlerinin bu ülkelere dayatılan yaptırımların üstesinden gelebilme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

İki ülkenin ticaret şirketlerini ve özel sektörünü etkileyen ulaşım sorunlarına dikkat çeken Muhammed Samen al-Halil, “İki ülkenin incelediği bir deniz hattı önerisi yapılmıştır” dedi.

Al- Halil, para transferi sorununun çözümüyle de ilgili olarak, “Şirketlerin ve iş adamlarının bu konuda kolaylıkla finansal işlemler yapabilmesi için Suriye Ticaret Bankası ile üç İran bankası arasında görüşmeler sürüyor” ifadelerinde bulundu.

Batı'ya güvenmek ülkeye menfaat getirmez

Ayetullah Hamanei bu görüşmede bakanlar kurulu üyelerine hitap olarak "Başkaları da sizin deneyimlerinizi kullanmalı. Bir deneyimi özellikle not aldım. O da sizlere ve halkımıza defalarca söylediğim ve şimdi de tekrar edeceğim sözdür. Bu deneyim Batı’ya olan güvensizlikten ibarettir. Gelecek nesiller bu deneyimi dikkate almalı. Bu hükümette Batı'ya duyulan güvenin işe yaramadığı ortaya çıktı" dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, "Batılılar bize yardım etmiyor. Mümkün olan her yerde bizi vururlar. vurmadıkları yer, vuramayacakları yerdir. Onlar mümkün olan her yerde bizi vurdular. Bu çok önemli bir deneyimdir" ifadesini kullandı.

Batı'ya güvenmenin ülke için yararlı olmadığını belirten Ayetullah Hamanei, "İç programlar Batı’ya güvenilerek ertelenmemelidir. Çünkü kesinlikle başarısız kalacaktır. İşinizi Batı’ya güvenerek yaptığınız zaman başarısız oldunuz. Ancak Batı’ya güvenmeden hareket ettiğinizde başarılı olduğunuzu gösterdiniz" ifadelerinde bulundu.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 303 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 33 bin 817 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 89 bin 782'ye vaka sayısı ise 3 milyon 792 bin 14'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 205'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 310 bin 163'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.