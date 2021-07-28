İran Meclis Başkanı Galibaf, Beşar Esad'la görüştü

Üç günlük resmi bir ziyaret kapsamında Suriye'ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ziyaretinin ikinci gününde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye, İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Sobhani ve Suriye Meclis Başkanı Hamuda Sabbağ da katıldı.

Görüşmede Direniş Cephesi'nin düşmanlarına karşı çıkma ve ekonomik terörizmle mücadele etmek için Şam ve Tahran arasındaki lişkileri geliştirmeye yönelik stratejilerin incelenmesi, ziyaretin en önemli amaçlarından biri olarak değerlendirildi.