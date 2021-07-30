Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İranlı yetkili, nükleer müzakerelerin detaylarını anlattı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi dün, İslam inkılabı rehberi eserlerini koruma ve yayma bürosunun internet sitesine (KHAMENEI.IR) yaptığı açıklamada Viyana'da yürütülen İran nükleer anlaşması müzakerelerine işaretle, Amerika'nın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına geri dönmeye ve anlaşma ile çelişen yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ifade ettiğini fakat buna rağmen pratikte bunu ispatlamadığını belirtti.

ABD ve Batılıların anlaşmanın tümünü, bölge ve füze meselelerine düğümlediğini anlatan Garipabadi, bunun ise tamamen ilgisiz ve zararlı olduğuna değinerek, müzakerelerin sırf nükleer mesele ile ilgili olması ve ilgisiz olan her trülü görüşün incelenmesinin ise gündemden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Amerika'nın füze ve bölge meseleleri için nükleer anlaşmayı rehin almak istediğini anlatan Garipabadi, füze kabiliyeti ve bölgedeki varlık ve nüfuzun İran'ın güç araçları olduğunu ve asla müzakere edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağırısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Habipzade, Azerbaycan-Ermenistan sınırında devam eden silahlı çatışmalar konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Çatışmalarda her iki taraftan da insanların ölümü ve yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Hatipzade, Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağırısında bulunarak, her iki taraf arasındaki sınır anlaşmazlıklarının barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Hatipzade, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimler ve çatışmaların giderilmesi ve Güney Kafkasya'da kalıcı barışın bir an önce sağlanması gereğinin altını çizerek, İran'ın taraflara kalıcı barışı sağlamak için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 292 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 34 bin 433 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90 bin 74'e vaka sayısı ise 3 milyon 826 bin 447'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 296'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 329 bin 65'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.