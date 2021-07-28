Galibaf Şam'da Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Ekonomik ve ticari bir ziyarette bulunmak üzere Şam’da bulunan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye Meclisi Başkanı Hamuda Sabbağ ile bir araya gelerek fikir teatisinde bulundu.

Galibaf ve beraberindeki heyet ayrıca bu görüşme sırasında Suriye parlamentosunu ziyaret etti.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün sabah saatlerinde İran ve Suriye özel sektörlerinden yaklaşık 50 iş adamı ve ekonomik, endüstriyel ve tarımsal aktivist ile bir araya gelmişti.