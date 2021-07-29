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29 Tem 2021 13:04

ABD'den Suriye'ye karşı yeni yaptırımlar

ABD'den Suriye'ye karşı yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, "Sezar Yasası" kapsamında Suriye'yi hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı bugün Suriye'yi hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacaklarını ilan etti.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre uygulanan yaptırımların amacı "Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümeti üzerindeki baskıyı arttırmak" olarak açıklandı.

Yaptırımlar 8 şahsı ve 9 kurumu hedef alıyor. Hedef alınan kurumlar arasında Suriye'nin genel ve askeri istihbarat örgütleri ve ceza infaz kurumları yer alıyor.

Bu adımın 2019'da Trump hükümetinin Suriye'ye karşı getirdiği "Sezar Yasası" kapsamında atıldığı belirtildi.

Kaynak: Sol Haber

News Code 1896075
https://tr.mehrnews.com/news/1896075/

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