Biden, Trump'ın azami başarısızlığını terketmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Bazı isimlerin seçici olarak yaptırımlar listesinden çıkarılması ne nükleer anlaşma görüşmeleriyle alakalı ne de bir iyi niyet mesajı olarak görülüyor - özellikle ekonomik terörizmin yeniden canlanmasıyla eş zamanlı olduğu bir dönemde”

Hatipzade’nin paylaşımında ayrıca, “Biden Trupm’ın ayak izlerini takip etmek yerine, yaptırımları etkin ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırarak onun ‘azami başarısızlığını’ terk etmelidir” ifadesini kullanıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi eski Genel Müdürü Ahmed Kalebani'nin de aralarında bulunduğu 3 şahıs ve 2 şirketi yaptırım listesinden çıkardı.

Adını vermek istemeyen ABD'li bir yetkili Reuters'e verdiği açıklamada, bu kararın Hazine Bakanlığı tarafından rutin olarak alındığını ve Viyana'daki İran nükleer anlaşması görüşmeleri ile ilgisinin olmadığını iddia etti.