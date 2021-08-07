ABD, İran'a karşı bir konsensüs oluşturmaya çalışmaktadır

Ortadoğu Uzmanı Seyyid Rıza Sadr Hüseyini, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel demeçte gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sadr Hüseyni, ABD ve Siyonist Rejim’in İran karşıtı son iddialarına tepki göstererek, “Trump yönetiminin İran milletinden aldığı ağır yenilgiye bakıldığında, Biden yönetimi veya Beyaz Saray kiracıları son 7 ayda İran’ın yetenekleri ve başarıları hakkında doğrudan bir yorumda bulunmadı. Onlar aslında bu sürede İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı bir konsensüs oluşturmaya çalıştı” dedi.

Sadr Hüseyini, “Bazı Arap ve Avrupa ülkeleriyle işbirliği içinde İran’la yüzleşmeye çalışan ABD’deki demokratların önceki deneyimlerine bakarsak, bu eylemin Avrupa ülkeleri ve ABD arasında bir konsensüs oluşmasını gösterme doğrultusunda olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerinde bulundu.

“Aslında ABD’lilerin son tehditleri ve İngilizlerin de Amerikan edebiyatından yararlanması, her iki ifdanin aynı düşünce odasında üretildiğini gösterdi” diyen Sadr Hüseyini, “ABD’liler, bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte İran’a ve yeni hükümete İslam Cumhuriyeti’ne yönelik tutumlarının değişmediğini bildirmek istedi” şeklinde konuştu.

Sadr Hüseyini, “ABD’lilerin bu eylemi sayın Ruhani hükümetinin son sekiz yılda sözde ve pratikte İran, ABD veya Batı hükümeti arasında güven sağlamaya çalışan eylemlerinin başarısız olduğunu gösteriyor” dedi.

Sadr Hüseyni sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Ruhani hükümetinin ve bazı yetkililerin toplumu telkin etmek amacıyla Biden yönetimi ile ilgili çizdiği imaj tamamen yanlıştı, çünkü onlar Demokrat Parti'nin seçimi kazanıp iktidara gelmesi ve İran düşmanı olarak bilinen Trump'ın devrilmesiyle birlikte ABD'nin Iran tutumunun değişeceğini ve kazan-kazan görüşmelerine ulaşmanın mümkün olacağınını düşünüyorlardı. Biden'ın son açıklaması bu zihniyetin yanlış olduğunu gösterdi.

Biden'ın son açıklamaları, ülkesinin Siyonist Rejim ile ilişkilerini güçlendiğini ve Avrupa ülkeleri ile İran'a karşı konsensüs oluşturma çalışmasına başvurduğunu gösteriyor. Bunlar ABD'nin İran halkına olan düşmanlığının devam ettiğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle Sayın Reisi hükümetinin dış politikasını yönlendirmek için çok uygun bir adrestir."

Sadr Hüseyini, Siyonist Rejim'in askeri tehditlerine ilişkin, "Son on yıllarda bu rejimin dolaylı çatışmaları, Amerikan rejiminin doğrudan desteği olmadan ülkemizin ulusal güvenliğine zarar veremeyeceğini kanıtlamıştır. Bunun nedeni, hem Netanyahu ve Trump hem de Biden yönetiminde Siyonist Rejim'in , İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarına zarar vermek için kapsamlı destek istemesidir." değerlendirmesinde bulundu.