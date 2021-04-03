Trump yönetimi, yanlışlıkla İtalyan pizzacıya yaptırım uygulamış

ABD Hazine Bakanlığı'na göre Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bulunduğu son günde yürürlüğe sokulan yaptırımlar Veronalı bir catering şirketini ABD'nin Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik yaptırımlarını delme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle hedef alıyordu.

The Washington Post'a göre catering şirketinin sahibi olan Alessandro Bazzoni kafasının karıştığını çünkü Venezuela'ya yönelik yaptırımları delmediğini belirtti. Ancak Bazzoni'nin banka hesapları yaptırım listesine alındığı için engellenmişti.

Corriere della Sera'ya konuşan Bazzoni, "2 ay önce bir sabah hesabımı kontrol etmek için bankaya gittiğimde yaptırım listesine alındığımı öğrendim. Banka müdürüne bakın bugün 1 Nisan değil, 1 Şubat dedim; çünkü şaka zannettim" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı bu hafta Bazzoni'yi ve pizza restoranıyla aynı adresi paylaşan catering şirketini yaptırım listesinden çıkardığını duyurdu. Herhangi bir açıklama yapılmadan merkezi Porto Torres'te bulunan bir tasarım şirketi de listeden çıkarıldı.

Corriere della Sera, ABD'nin "Alessandro Bazzoni'leri karıştırdığını" ifade etti. Trump yönetimi, Venezuela'nın yaptırımlara rağmen petrol satabilmesi için kurulan bir ağda görev alan Bazzoni'yi arıyordu.

Bazzoni, pandemi nedeniyle zaten zorlu günler geçirdiğini ifade ederek, "Banka hesaplarına erişememin benim için çok daha ağır sonuçları olabilirdi" dedi.

Kayanak: T24