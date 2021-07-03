ABD, İran'a yaptırım listesinden 3 kişiyi çıkardı

Reuters'e göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgide, daha önce yaptırımlar listesine alınan ve şimdi listeden çıkarılan üç kişinin isimlerine yer verildi.

Bu kişilerin Danyal Behzad Firdevs, Mehrzad Manuel Firdevs ve Muhammed Rıza Dezfuliyan olduğu ve 'Mamut Sanayi Group' ve 'Mamut Diesel' şirketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, bu kişilerin yaptırım listesinden çıkarılmasının ABD'nin İran'a yönelik yaptırım politikasıyla hiçbir ilgisi olmadığını ileri sürdü.

ABD'li yetkili ayrıca bu eylemin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için yapılan Viyana görüşmeleriyle de hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti.

ABD Hazine Bakanlığı 10 Haziran'da İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Yemen Ensarullah Hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yedi kişiyi, dört şirketi ve bir gemiyi yaptırım listesine alırken İran Ulusal Petrol Şirketi eski Genel Müdürü Ahmed Kalebani'nin de aralarında bulunduğu 3 şahıs ve 2 şirketi yaptırım listesinden çıkardığını bildirmişti.