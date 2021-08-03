İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde bir konuşma yaptı.

Seyyid İbrahim Reisi, "18 Haziran seçimleri dini demokrasinin bir göstergesiydi. İran milleti, tüm düşmanlıkların yanı sıra koronavirüs salgını sayesinde görkemli bir şekilde bu seçime katıldı" dedi.

Ayetullah Reisi, “Halkın yeni hükümetten istediği şey değişim. Bizim de programımız aynı zamanda bir dönüşüm programıdır” ifadesini kullnadı.

Reisi, "Yaptırımları kaldırmaya çalışıyoruz; ancak ülkenin ekonomisini koşullandırmayacağız ve halkın geçimini yabancıların iradesine bağlamayacağız" ifadelerinde bulundu.