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3 Ağu 2021 09:18

Yeni cumhurbaşkanı Reisi'nin göreve başlama töreni bugün yapılacak

Yeni cumhurbaşkanı Reisi'nin göreve başlama töreni bugün yapılacak

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin görevi devralma töreni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla bugün yapılacak.

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin görevi devralma töreni İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla bugün Tahran’nın İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde gerçekleşecek.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sağlık  prosedürlerine uygun olarak düzenlenecek bu tören, ülke saati ile 10.30'da İran TV kanalları ve "KHAMENEI.IR" web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Törenin başında İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, 13. cumhurbaşkanlığı seçiminin süreciyle ilgili hazırladığı raporu sunacak. Ardından yeni seçilen cumhurbaşkanının görev hükmü okunduktan sonra İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei konuşma yapacaktır. 

News Code 1896167
https://tr.mehrnews.com/news/1896167/

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