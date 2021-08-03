Neçirvan Barzani İran’ı ziyaret edecek

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Tahran’a giderek Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenecek yemin törenine katılacağı öğrenildi.

Rudaw’a konuşan Kürdistan Bölgesi Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Kwêstan Muhammed, Başkan Neçirvan Barzani başkanlığında üst düzey bir heyetin İran’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Muhammed, İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenecek olan görevi devralma törenine katılacak olan heyette kendisinin yanı sıra, IKBY Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Heme Said, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, parti temsilcileri ile hükumetten karma bir heyetin de yer alacağını söyledi.

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralacak olan Reisi’nin yemin töreni 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.

