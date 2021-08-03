Reisi'nin görevi devralma töreni gerçekleşti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin katılımıyla yeni cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi için düzenlenen cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni gerçekleşti.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sağlık prosedürlerine uygun olarak düzenlen törene resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.

İbrahim Reisi için düzenlenen cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Zarif, İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Gulam Ali Haddad Adil, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti hazır bulundu.

Bu törenin başında İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, 13. cumhurbaşkanlığı seçiminin süreciyle ilgili hazırladığı raporu sundu. Ardından İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin imzaladıkları yeni seçilen cumhurbaşkanının görev hükmü, Devrim Lideri'nin Özel Kalem Müdürü Hüccetül-İslam Muhammedi Golpaygani tarafından okundu.

Yeni seçilen cumhurbaşkanının görev hükmünde şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi ve sosyal bir sınama olan seçimlerde İran'ı bir kez daha gururlandıran alîm ve kâdir Allah'a şükrediyorum. Büyük İran milleti, karmaşık ve zor şartlarda anlamlı ve onur verici şekilde sandığa giderek ülke yönetiminde halk oylamasının egemenliğini gösterdi ve aynı zamanda halkın içinden gelen, ilim, takva ve hikmet ile yöneticilikte parlak bir geçmişi olan asil bir şahsiyet seçerek, adalet, kalkınma, özgürlük ve saygınlık yönünde ilerleyen devrimin yolunu takip etme konusundaki kararlılığını göstermiş oldu.

Bugün hizmeti bekleyen ve her alanda atılım yapmaya hazır olan aziz vatanımız, ülkenin açık ve gizli yeteneklerini seferber edebilen ve özellikle de gençlerin yeteneklerini değerlendirebilen, işinde becerekli, devrimci, bilgeli ve cesur bir yönetime ve aynı zamanda üretimin önündeki engelleri kaldırma, ulusal para birimini güçlendirme ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan toplumun orta ve alt katmanlarını güçlendirme politikasını izleyebilen, mantıksal bir kültür politikasıyla İran milletinin maddi ve manevi yükselişinin yolunu açıp ülkenin hak ettiği konuma doğru hareketini hızlandırabilen bir yönetime ihtiyacı vardır."

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

Reisi’nin yemin töreni 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.