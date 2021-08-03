Azerbaycan heyeti İran'ı ziyaret edecek

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’nın başkanlığında üst düzey bir heyetin İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılacağını duyurdu.

Musevi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve dışişleri bakan yardımcısı da dahil olmak üzere üst düzey diğer diplomatların da İran’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Bugün eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralacak olan Reisi’nin yemin töreni 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.