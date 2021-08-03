Hindistan Dışişleri Bakanı İran'a gelecek

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılmak için Tahran’a gelecek.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Afganistan'daki son durumu görüşmek üzere 7 Temmuz'da İran'a gelmişti.

Sırbistan Parlamento Başkanı İvitsa Daçiç de geçtiğimiz hafta İran’ın Belgrad Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vuçiç’in özel temsilcisi olarak törene katımak için Tahran’a geleceğini duyurmuştu.

Ayetullah Reisi’nin yemin töreni 5 Ağustos’ta yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.