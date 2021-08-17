Iraklı vekilden Bağdat zirvesine Erdoğan'ın davet edilmesine tepki

Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak parlamentosunda Hukuk Devleti Koalisyonu’nun temsilcisi Kati al-Rikabi, Başbakan Mustafa El Kazımi’nin Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan Ortadoğu zirvesi yönündeki tutumunu eleştirdi.

Kati al-Rikabi, "Irak'ın Kazımi'nin yapmak istediği zirveden daha önemli öncelikleri var" dedi.

Irak hükümetinin Türkiye'nin eylemleri karşısındaki tutumunu eleştiren Al-Rikabi, “Türkiye askeri saldırılar düzenleyip Irak topraklarına girerek vatandaşlarımızı öldürüyor. Ancak Irak Dışişleri Bakanı ve hükümeti, Türkiye'yi Arap Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e şikayet etmek yerine Türk yetkililerini Bağdat zirvesine davet ediyor” ifadelerinde bulundu.

Al-Rikabi, “Irak hükümeti ve Dışişleri Bakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı'nı davet etmekten daha önemli öncelikleri var. Onlar önce Türkiye’nin Irak’ın kuzeyini bombalamasına son vermelidir” ifadesini kullandı.

Söz konusu zirvenin Bağdat’ta bu ay içinde, yetişmezse eylül ayında Bağdat’ta yapılması planlanıyor.