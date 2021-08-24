  1. Siyaset
24 Ağu 2021 12:26

İran'dan Ukrayna uçağı kaçırıldı iddiasına yalanlama

İran'dan Ukrayna uçağı kaçırıldı iddiasına yalanlama

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zeybahş, Ukrayna'ya ait uçağın kaçırıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkan bir Ukrayna uçağının kaçırıldığını ileri sürdü.

Ukraynalı yetkili, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan uçağın İran'a götürüldüğünü iddia etti.

İran'dan Ukrayna uçağı kaçırıldı iddiasına yalanlama

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zeybahş ise Ukrayna'ya ait uçağın kaçırıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Zeybahş, "Kabil’den gelen Ukrayna uçağı dün yakıt ikmali için Meşhed havaalanına iniş yaptı ve ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru uçtu." dedi.

Söz konusu uçağın İran saatiyle 21:50'de Ukrayna'nın başkentine indiğini aktaran Zeybahş, Ukraynalı yetkilinin iddiasını reddetti.

News Code 1896724
https://tr.mehrnews.com/news/1896724/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler