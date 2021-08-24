Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkan bir Ukrayna uçağının kaçırıldığını ileri sürdü.

Ukraynalı yetkili, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan uçağın İran'a götürüldüğünü iddia etti.

İran'dan Ukrayna uçağı kaçırıldı iddiasına yalanlama

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zeybahş ise Ukrayna'ya ait uçağın kaçırıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Zeybahş, "Kabil’den gelen Ukrayna uçağı dün yakıt ikmali için Meşhed havaalanına iniş yaptı ve ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru uçtu." dedi.

Söz konusu uçağın İran saatiyle 21:50'de Ukrayna'nın başkentine indiğini aktaran Zeybahş, Ukraynalı yetkilinin iddiasını reddetti.