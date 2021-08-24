Taliban hükümet için ilk atamaları yaptı

Taliban, yönetimi ele geçirmesinin ardından hükümet için ilk görevlendirmelerini yaptı.

Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı.

Taliban dün de Afganistan Merkez Bankası Başkanı görevine Hacı Muhammed İdris'in atandığını duyurmuştu.

Gazne kapısının yıkıldığı iddiası doğru değil

Öte yandan bazı haber sitelerinde yer alan "Taliban tarihi Gazne şehrinin kapısını yıktı" iddiası gerçeği yansıtmıyor. Yıkılan kapı 2013'te inşa edilen ve çökme tehlikesi taşıyan yeni bir tuğla kapı. Gazne devrine ait tarihi kapı Bust şehrinde ve 1980 yılında restore edildi.

İspanya: Herkesi tahliye etmemiz zorlaştı

İspanya Savunma Bakanlığı da sahadaki karmaşık koşullar nedeniyle tüm Afgan işbirlikçilerini tahliye etmelerinin zorlaştığını açıkladı.

Kaynak: Haber7