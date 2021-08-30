IMF'den Türkiye'ye "dolar" uyarısı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası dolar rezervinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylemişti. Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelen 6.4 milyar dolarlık SDR ile Merkez Bankası rezervi 115 bin dolar seviyesine çıkması beklenirken, IMF'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

2013'teki 'taper tantrum' yeniden yaşabilir

Varlık alımlarını azaltmasına yönelik mesajlar vermeye devam eden ABD Merkez Bankası'nın ( FED) bu adımı doğrultusunda IMF Başekonomisti Gita Gopinat, 2013'te yaşanan ve ‘taper tantrum’un yeniden yaşanabileceğini söyledi.

Gelişmekte olan ülkeler bunu kaldıramaz

Türkçe'ye “azaltma öfkesi” olarak çevrilen 2013'te yaşanan ‘taper tantrum’da ABD Hazine getirilerinde artış yaşanmış ancak gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışı yaşanmıştı. Bu durumda ise gelişen ülkelerin para birimleri dolar karşısında düşüşe geçmişti.

Tüm ekonomilerin gözü kulağı IMF’nin tahvil alım programına ve faiz kararına odaklanmışken Başekonomist Gita Gopinath gelişmekte olan ekonomilerin ‘taper tantrum’u kaldıramayacağını söyledi.

Financial Times’a konuşan Başekonomist Gopinath, “gelişmekte olan piyasalar çok farklı şekillerde darbe alıyorlar. Bu yüzden büyük merkez bankalarından kaynaklanan bir tür finansal piyasa krizi durumunu göze alamazlar” dedi.

Düşük ve orta gelirli ülkeler üzerindeki ekonomik baskılara dikkat çeken Gopinath, ABD’de enflasyonun olası etkilerine değinerek, “ABD’de enflasyonun beklentilerden daha yüksek seviyeye çıkması ve bunun para politikasında daha hızlı bir normalleşmeyi gerektirmesi senaryosuna karşı endişeliyiz” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Jackson Hole’da merkez bankaları toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin, Fed’in bu yıl 120 milyar dolarlık varlık alım programını azaltılmaya başlaması için yeterince güçlü olacağını belirtmişti.

Kaynak: Milli Gazete