Petrolde gözler OPEC kararında

Petrol, Eylül ayına girerken yatırımcıların OPEC+’ın üretimi artırıp artırmayacağına odaklanmasıyla yükseldi.

Batı Teksas Petrolü, New York piyasasında Ağustos ayında yüzde 7’den fazla değer kaybettikten sonra Eylül ayına yüzde 0,7 yükselişle başladı. OPEC+ ülkelerinin, piyasadaki talebin fazladan üretimi absorbe edebileceğine ağırlık vererek Ekim ayında günlük 400 bin varillik üretim artırımını onaylaması bekleniyor.

Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verilerine göre, ABD’de ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil artış kaydederken benzin stoklarında da yükseliş görüldü.

Petrol, dolar kurundaki dalgalanmalar ve yatırımcıların delta varyantına karşı tepkileriyle Ağustos ayında karışık bir seyir izledi. Çin’in delta varyantı vakalarını kontrol altına alması ve stoklardaki istikrarlı düşüşe rağmen petrol fiyatları Ağustos ayında cidd bir gerileme kaydetti.

Oversea Chinese Banking Corp Ekonomisti Howie Lee, piyasaların OPEC toplantısı ve kasırga sezonundan dolayı volatil kalmaya devam edeceğini belirterek, “Brent petrolün şimdilik 70-75 dolar aralığında kalması bekleniyor ama gelecek bir iki hafta içerisinde fiyatlar bu sınırların altına ya da üstüne sapabilir” dedi.

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 1 yükselişle varil başına 69,16 dolara ulaştı.

Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 1 yükselişle varil başına 72,31 dolara geldi.

Kaynak: Bloomberg