Kulis: İşte seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin perde arkası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinde çalıştıkları düzenlemede seçim barajının yüzde 7’ye düşmesinin netleştiğini, MHP’nin de buna sıcak baktığını açıklamasının ardında yatan sebepler kulisleri hareketlendirdi.

Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, siyasetin adeta değişmeyen gündem maddelerinden biri olan seçim barajı ile ilgili olan o adımı “MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” diyerek duyurmuştu.

Genel seçimlere iki yıl daha olması ve muhalefetin erken seçim çağrılarına karşı Cumhur İttifakı’nın seçimlerin zamanında olacağını vurgulamasına rağmen iktidarın seçim barajını aşağı çekecek düzenlemeye gitmesinin perde arkası AK Parti kulislerinde ortaya çıktı. Yeniçağ’dan Fatih Ergin imzalı habere göre, barajı indirecek düzenlemeyi anketleri tetikledi. Artık anketlerde AK Parti ve MHP’nin oy kaybı yaşamasının olağan bir sonuç haline geldiğine dikkat çeken partili bir kaynak, “Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP üzerinde ‘ittifaksız seçime girseydi barajı aşamayacaktı’ gibi bir intibanın oluşmasını engellemek için seçim barajı yüzde 7’e düşürülüyor. Çünkü kamuoyuna yansımayan anketlerde de MHP’nin baraj sorununu görüyoruz. Tabi bu durum yüzde 10 civarında gidip gelen HDP’nin de işine gelecektir” şeklinde konuştu.

Partili çevreler, MHP’yi kurtarma paketi olarak yorumladığı bu düzenlemenin bir devamı olarak oy desteği azalan Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir adımın önümüzdeki süreçte atılabileceğini vurguluyor.

Kaynak: T24